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Турнир UFC в Абу-Даби: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Турнир UFC в Абу-Даби: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В соглавном событии турнира свой поединок проведёт российский экс-чемпион лиги Пётр Ян, его соперником станет Маркус Макги из США. Турнир начнётся в 19:00 мск.

Прямой эфир боя и всего мероприятия покажет телеканал «Матч! Боец». Бои основного карда турнира UFC в Абу-Даби покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые моменты.

Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в средней весовой категории между австралийцем Робертом Уиттакером и представителем Нидерландов Ренье де Риддером.

Видео: Пётр Ян показал тренировку на взрывную силу

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