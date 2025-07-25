Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

На церемонии взвешивания в Абу-Даби российский боец Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл показали одинаковый вес — 61,69 кг, что соответствует лимиту легчайшего дивизиона UFC.

Напомним, бой пройдёт 26 июля в рамках турнира UFC on ABC 9.

Саиду Нурмагомедову 33 года. Он дебютировал в UFC в 2018 году, одержал семь побед и потерпел три поражения. В последнем бою, состоявшемся в феврале 2025 года, уступил Винисиусу Оливейре решением судей.

Брайсу Митчеллу 30 лет. Также дебютировал в UFC в 2018 году. В его активе восемь побед и три поражения. Последний поединок американец провёл в апреле 2025 года, проиграв Жану Силве удушающим приёмом во втором раунде.