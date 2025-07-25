Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл показали одинаковый вес на церемонии взвешивания
Комментарии

На церемонии взвешивания в Абу-Даби российский боец Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл показали одинаковый вес — 61,69 кг, что соответствует лимиту легчайшего дивизиона UFC.

Напомним, бой пройдёт 26 июля в рамках турнира UFC on ABC 9.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов

Саиду Нурмагомедову 33 года. Он дебютировал в UFC в 2018 году, одержал семь побед и потерпел три поражения. В последнем бою, состоявшемся в феврале 2025 года, уступил Винисиусу Оливейре решением судей.

Брайсу Митчеллу 30 лет. Также дебютировал в UFC в 2018 году. В его активе восемь побед и три поражения. Последний поединок американец провёл в апреле 2025 года, проиграв Жану Силве удушающим приёмом во втором раунде.

Материалы по теме
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов: дата и время, во сколько начало, где смотреть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android