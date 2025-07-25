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Никита Крылов и Богдан Гуськов показали равный вес перед боем на UFC в Абу-Даби

Никита Крылов и Богдан Гуськов показали равный вес перед боем на UFC в Абу-Даби
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Уже завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9. В преддверии соревнований проходит церемония взвешивания. По её итогам российский боец Никита Крылов, который выступит в главном карде, показал на весах 93 кг. Его соперник Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, показал идентичный вес.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

В общей сложности в активе Крылова в смешанных единоборствах 40 боёв, где он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. На счету Гуськова в ММА 20 поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел три поражения.

В главном бою соревнований выступят Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер.

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