Никита Крылов и Богдан Гуськов показали равный вес перед боем на UFC в Абу-Даби

Уже завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9. В преддверии соревнований проходит церемония взвешивания. По её итогам российский боец Никита Крылов, который выступит в главном карде, показал на весах 93 кг. Его соперник Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, показал идентичный вес.

В общей сложности в активе Крылова в смешанных единоборствах 40 боёв, где он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. На счету Гуськова в ММА 20 поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел три поражения.

В главном бою соревнований выступят Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер.

Главные новости дня: