Шара Буллет перевесил канадца Баррио перед боем на UFC в Абу-Даби

Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, уложился в лимит весовой категории перед поединком с канадцем Марком-Андре Баррио. Спортсмены сразятся уже завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9. В преддверии соревнования состоялась официальная церемония взвешивания.

Вес Магомедова составил 84,37 кг. Его соперник оказался немного легче – 83,91 кг.

Россиянин дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Баррио 35 лет. Канадец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в организации шесть побед и восемь поражений.

Главные новости дня: