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Шара Буллет перевесил канадца Баррио перед боем на UFC в Абу-Даби

Шара Буллет перевесил канадца Баррио перед боем на UFC в Абу-Даби
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Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, уложился в лимит весовой категории перед поединком с канадцем Марком-Андре Баррио. Спортсмены сразятся уже завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9. В преддверии соревнования состоялась официальная церемония взвешивания.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Вес Магомедова составил 84,37 кг. Его соперник оказался немного легче – 83,91 кг.

Россиянин дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Баррио 35 лет. Канадец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в организации шесть побед и восемь поражений.

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