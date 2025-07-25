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Турнир UFC в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов

Турнир UFC в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов
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26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного шоу поединок проведёт российский боец и бывший чемпион лиги Пётр Ян. Противостоять ему будет Маркус Макги из США. А в главном событии турнира встретятся австралиец Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер из Нидерландов. Спортивное мероприятие стартует в 19:00 мск.

Полный кард турнира UFC в Абу-Даби

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
Пётр Ян — Маркус Макги;
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
Муслим Салихов — Карлос Леал;
Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
Аманда Рибас — Табата Риччи;
Ибо Аслан — Билли Элекана;
Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
Мартин Будай — Маркус Алмейда.

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Как дерётся Пётр Ян:

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