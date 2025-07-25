Турнир UFC в Абу-Даби: полный кард участников, список бойцов

26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного шоу поединок проведёт российский боец и бывший чемпион лиги Пётр Ян. Противостоять ему будет Маркус Макги из США. А в главном событии турнира встретятся австралиец Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер из Нидерландов. Спортивное мероприятие стартует в 19:00 мск.

Полный кард турнира UFC в Абу-Даби

Основной кард:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;

Пётр Ян — Маркус Макги;

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;

Асу Алмабаев — Хосе Очоа;

Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;

Муслим Салихов — Карлос Леал;

Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;

Аманда Рибас — Табата Риччи;

Ибо Аслан — Билли Элекана;

Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;

Мартин Будай — Маркус Алмейда.

Как дерётся Пётр Ян: