Муслим Салихов оказался тяжелее Карлоса Леала перед боем на UFC on ABC 9

Завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В преддверии соревнований проходит церемония взвешивания, участие в которой принимают все бойцы, который выступят на турнире. Вес россиянина Муслима Салихова, который проведёт поединок в предварительном карде, составил 77,34 кг. Его соперник Карлос Леал, представляющий Бразилию, оказался немного легче – 77,11 кг.

На счету Салихова в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых он одержал 21 победу и потерпел пять поражений. В активе Леала 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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