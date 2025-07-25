Мераб Двалишвили: Россия против Грузии — это больше чем просто спорт. Всегда

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, что для него значит соперничество с российскими спортсменами.

«Россия – наш сосед, но они просто хулиганы. У нас проблемы не с русским народом, а с политиками и плохими людьми, которые не уважают нашу страну. Соперничество России и Грузии – это больше чем просто спорт. Всегда. Если проиграть в футбольном матче, то понимаешь, что это всего лишь игра. Но здесь речь идёт о боях», — сказал Двалишвили на канале MATT SERRA в YouTube.

На счету Мераба в ММА 20 побед при четырёх поражениях.

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