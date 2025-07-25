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Результаты взвешивания участников турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби
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26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В преддверии соревнований состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Основной кард:

Роберт Уиттакер (84,14 кг) – Ренье де Риддер (84,37 кг);
Пётр Ян (61,46 кг) – Маркус Макги (61,69 кг);
Шарабутдин Магомедов (84,37 кг) – Марк-Андре Баррио (83,91 кг);
Асу Алмабаев (57,15 кг) – Хосе Очоа (56,93 кг);
Никита Крылов (92,99 кг) – Богдан Гуськов (92,99 кг).

Предварительный кард:

Брайс Митчелл (61,69 кг) – Саид Нурмагомедов (61,69 кг);
Муслим Салихов (77,74 кг) – Карлос Леал (77,11 кг);
Дэйви Грант (61,69 кг) – Дэ’Мон Блэкшир (61,69 кг);
Аманда Рибас (52,62 кг) – Табата Риччи (52,16 кг);
Ибо Аслан (92,53 кг) – Билли Элекана (92,76 кг);
Мохаммед Яхья (66,22 кг) – Стивен Нгуен (66 кг);
Мартин Будай (120,66 кг) – Маркус Алмейда (115,2 кг).

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