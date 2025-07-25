Украинский боец вышел на поединок под песню Виктора Цоя

31-летний украинский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Горобец на турнире OAE Warriors вышел на поединок под песню «Перемен» Виктора Цоя. Спортивное мероприятие состоялось в Абу Даби (ОАЭ).

Горобец встречался с соперником из Казахстана Магомедом Кабардиевым. Противостояние продлились всю дистанцию из трёх раундов и завершилось победой Кабардиева единогласным решением судей.

Горобцу 31 год. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел четыре поражения. В активе Кабардиева в ММА 10 побед и ни одного поражения.

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