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Боец UFC Шара Буллет охарактеризовал свой стиль тремя словами

Боец UFC Шара Буллет охарактеризовал свой стиль тремя словами
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Российский боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил на несколько вопросов о себе. Завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9 Магомедов проведёт бой с представителем Канады Марком-Андре Баррио.

— А есть ли у тебя какой-то ритуал в день боя, который ты обязательно делаешь, например, выпить кофе или пересмотреть какой-то бой?
– Перед боем делаю дуа всевышнему, оставляю все вопросы за клеткой, иду в клетку с чистым разумом творить истории.

– Охарактеризуй свой стиль тремя словами, стиль боя.
– Ловкость, скорость и точность.

– Как бы ты назвал свой корабль, будучи пиратом?
– «Барбаросса».

— Задумывался ли ты, чем бы ты занимался, если бы не единоборства?
— Путешествовал бы и радовался жизни.

— Идеальный день Шары Буллета?
— Идеальный день – пойти на море, сделать зарядку, вовремя позавтракать, потом сделать ещё одну тренировку, поспать, покушать, пойти вечером, уже под вечер, сделать какой-нибудь активный отдых, — сказал Магомедов в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».

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