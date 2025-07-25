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Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой на RCC Fair Fight в Екатеринбурге

Иван Штырков и Армен Петросян проведут бой на RCC Fair Fight в Екатеринбурге
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Звёздный российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков и экс-боец UFC, чемпион Fight Nights Армен Петросян проведут поединок в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга на турнире RCC Fair Fight 32. Спортивное мероприятие состоится 16 августа в Екатеринбурге.

Для Армена это будет первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок в рамках кикбоксинга спустя восемь лет выступлений в смешанных единоборствах. Для Штыркова это будет уже шестой бой по кикбоксингу за последние два года.

Главным событием турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между претендентами Никитой Козловым и Никитой Варягом. Спортсмены сразятся в рамках пятираундового боя за главный титул RCC Fair Fight. Кроме того, они определят первого номера рейтинга P4P организации.

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