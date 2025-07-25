Чимаев высказался о предстоящем бое между Уиттакером и де Риддером на UFC в Абу-Даби

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев поделился мнением о предстоящем поединке между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером. Бой состоится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9.

«Это будет хороший плотный поединок. Оба хорошие бойцы. Де Риддер, как мне кажется, в большей степени борец и грэпплер. Думаю, он постарается сделать тейкдаун и провести сабмишен. Однако Роберт не такой лёгкий соперник, как многие считают. У меня был шанс, и я воспользовался им быстро. Но он не так прост. Так что будет здорово», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Чимаев тренируется с Царукяном перед титульником с дю Плесси: