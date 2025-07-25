Легенда UFC Жорж Сен-Пьер отреагировал на смерть Халка Хогана

Легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер выразил соболезнования в связи с уходом из жизни иконы реслинга Халка Хогана. Прославленный спортсмен, актёр, телеведущий и музыкант скончался в четверг, 24 июля. Ему был 71 год.

«Огромный источник вдохновения, покойся с миром», — написал Сен-Пьер в комментариях к публикации на странице Хогана в социальных сетях.

Параллельно с реслингом Хоган сыграл множество ролей в кино и на телевидении. Первую большую роль он получил в 1982 году в картине «Рокки 3». В 2005 году, перед WrestleMania 21, Халк был введён в Зал славы WWE, а затем – повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).

Джеймс Харден появился в образе легендарного рестлера Хогана: