Турнир UFC в Абу-Даби: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В главном бою спортивного шоу поединок проведут Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер, а в соглавном событии в октагон выйдут россиянин Пётр Ян и американец Маркус Макги.

Начало спортивного мероприятия запланировано на 19:00 мск. Бои основного карда стартуют в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую-онлайн трансляцию, где отразит все ключевые события турнира.

Как дерётся Пётр Ян: