Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турнир UFC в Абу-Даби: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Турнир UFC в Абу-Даби: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В главном бою спортивного шоу поединок проведут Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер, а в соглавном событии в октагон выйдут россиянин Пётр Ян и американец Маркус Макги.

Начало спортивного мероприятия запланировано на 19:00 мск. Бои основного карда стартуют в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую-онлайн трансляцию, где отразит все ключевые события турнира.

Материалы по теме
Взвешивание UFC Абу-Даби: Шара Буллет и Пётр Ян сделали вес! Обошлось без потасовок
Взвешивание UFC Абу-Даби: Шара Буллет и Пётр Ян сделали вес! Обошлось без потасовок

Как дерётся Пётр Ян:

Материалы по теме
UFC on ABC 9: россияне приехали за победами! Буллет, Ян и Крылов покажут класс. LIVE
Live
UFC on ABC 9: россияне приехали за победами! Буллет, Ян и Крылов покажут класс. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android