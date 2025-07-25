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Бадаев — о предстоящем бое Яна и Макги: вероятно, после этой победы у Петра титульник

Бадаев — о предстоящем бое Яна и Макги: вероятно, после этой победы у Петра титульник
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка россиянина Петра Яна и американца Маркуса Макги. Спортсмены сразятся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Все мы понимаем, что Пётр Ян уровнем превосходит своего соперника и бьётся в этом поединке лишь потому, что не хочет простаивать. Думаю, ударная мощь и в целом класс Петра на другом уровне и он должен без особых проблем справиться с Макги. Хотя Макги не назовёшь проходным соперником. Он на победной серии, выглядит крепким оппонентом, но в этой игре есть уровни. И Петя должен спокойно сделать свою работу и готовиться к дальнейшему развитию событий. Вероятно, к титульному бою после этой победы», – сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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Как дерётся Пётр Ян:

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