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Пётр Ян — Маркус Макги: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Пётр Ян — Маркус Макги: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель США Маркус Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Начало турнира запланировано на 19:00 по московскому времени, а поединки основного карда стартуют в 22:00 мск.

Посмотреть трансляцию спортивного шоу можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию, где отразит все ключевые события турнира.

На счету Яна в ММА 23 поединка, в которых он одержал 18 побед (семь из которых добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. В активе Макги 10 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение.

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Как дерётся Пётр Ян:

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