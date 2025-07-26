Пётр Ян — Маркус Макги: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В соглавном событии спортивного мероприятия поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель США Маркус Макги.

Начало турнира запланировано на 19:00 по московскому времени, а поединки основного карда стартуют в 22:00 мск.

Посмотреть трансляцию спортивного шоу можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию, где отразит все ключевые события турнира.

На счету Яна в ММА 23 поединка, в которых он одержал 18 побед (семь из которых добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. В активе Макги 10 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение.

Как дерётся Пётр Ян: