Шара Буллет назвал сильную сторону канадца Баррио перед их боем на UFC в Абу-Даби

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с канадцем Марком-Андре Баррио. Спортсмены выступают в среднем весе UFC. Их бой состоится завтра, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

— Какие самые сильные стороны твоего следующего оппонента и в чём он тебе уступает?

– Он уступает в классе скорости, технике. У него есть хорошее качество – идти до конца напролом. И я также не остановлюсь ни на чём. Это может быть лобовым столкновением», — сказал Магомедов в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: