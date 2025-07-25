Хабиб раскрыл, что изменил бы в правилах в UFC

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел бы изменить в правилах проведения поединков в североамериканской лиге.

«Всегда задавался вопросом, в чём смысл раундов… Я бы отказался от раундов. Вообще без раундов. Просто выходите в октагон, и всё. 15 минут чистого боя. А титульные бои — 25 минут», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.