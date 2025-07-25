Фото: Муслим Салихов провёл битву взглядов с Карлосом Леалом

41-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Муслим Салихов провёл битву взглядов с 31-летним представителем Бразилии Карлосом Леалом в преддверии поединка, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 ноября 2024 года в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 248, Салихов победил нокаутом в первом раунде представителя Китая Сун Кэньаня.

Карлос, в свою очередь, последний бой провёл в рамках турнира UFC 313, который состоялся 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Леал победил американца Алекса Мороно нокаутом в первом раунде.