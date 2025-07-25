Фото: стердаун Никиты Крылова и Богдана Гуськова перед боем на турнире UFC в Абу-Даби

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов провёл стердаун с 13-м номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, который представляет Узбекистан, Богданом Гуськовым в преддверии поединка, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, последний бой Крылов провёл в Майами (штат Флорида, США) на турнире UFC 314. Его противником был бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Доминик Рейес. Бой завершился победой представителя США нокаутом в первом раунде.

Богдан, в свою очередь, в последний раз выступил на турнире UFC 311, который прошёл в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Тогда Гуськов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Билли Элекану.