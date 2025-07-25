Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: стердаун Никиты Крылова и Богдана Гуськова перед боем на турнире UFC в Абу-Даби

Фото: стердаун Никиты Крылова и Богдана Гуськова перед боем на турнире UFC в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов провёл стердаун с 13-м номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, который представляет Узбекистан, Богданом Гуськовым в преддверии поединка, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, последний бой Крылов провёл в Майами (штат Флорида, США) на турнире UFC 314. Его противником был бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Доминик Рейес. Бой завершился победой представителя США нокаутом в первом раунде.

Богдан, в свою очередь, в последний раз выступил на турнире UFC 311, который прошёл в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Тогда Гуськов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Билли Элекану.

Материалы по теме
Взвешивание UFC Абу-Даби: Шара Буллет и Пётр Ян сделали вес! LIVE
Live
Взвешивание UFC Абу-Даби: Шара Буллет и Пётр Ян сделали вес! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android