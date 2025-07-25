Шара Буллет провёл битву взглядов с Марком-Андреа Баррио перед боем на турнире UFC

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, провёл битву взглядов с представителем Канады Марком-Андреа Баррио перед боем, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Шара уступил единогласным решением судей представителю Великобритании Майклу Пейджу.

Баррио, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 315, который состоялся 10 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США). Тогда канадский боец победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Бруно Силву.