Пётр Ян и Маркус Макги провели дуэль взглядов в преддверии поединка на турнире UFC в ОАЭ

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и 12-й номер рейтинга UFC в категории до 61 кг американец Маркус Макги провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой станет соглавным событием вечера.

Фото: Кадр из трансляции

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.