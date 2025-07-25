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Фото: стердаун Роберта Уиттакера и Ренье де Риддера перед боем на турнире UFC on ABC 9

Фото: стердаун Роберта Уиттакера и Ренье де Риддера перед боем на турнире UFC on ABC 9
Аудио-версия:
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер провёл стердаун с бывшим двойным чемпионом One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландцем Ренье де Риддером перед боем, который состоится завтра, 26 июля, на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер

Фото: Кадр из трансляции

Роберт последний бой провёл на турнире UFC 308, который состоялся 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он уступил болевым приёмом в первом раунде топовому и непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву.

Ренье, в свою очередь, в последнем бою разделил октагон с на тот момент непобеждённым американцем Бо Никалом. Их поединок состоялся на турнире UFC on ESPN 67, который прошёл 3 мая. Де Риддер победил техническим нокаутом во втором раунде.

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