ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире. Бетербиев покинул топ-5

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Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.

Лидерство сохранилось за 38-летним непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Также отметим, что топ-5 покинул россиянин Артур Бетербиев, которого сместил американец Джесси Родригес. Непобеждённый представитель США остановил в 10-м раунде южноафриканца Пхумелеле Кафу на турнире, который прошёл 19 июля. Таким образом, Родригес объединил титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом легчайшем весе.

Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Джесси Родригес

6. Артур Бетербиев

7. Шакур Стивенсон

8. Сауль Альварес

9. Дэвид Бенавидес

10. Дзюнто Накатани