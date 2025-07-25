«Мы в наручниках». Хабиб заявил, что за последние 20 лет мир изменился в худшую сторону

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что за последние 20 лет мир изменился в худшую сторону.

«Мы все в наручниках, нас связали. Кто мог сказать в 2005 году, что беспилотники будут летать, это же страшная вещь. Нигде нету безопасности, нигде. Весь мир очень круто поменялся, в какую сторону, вопрос — в худшую или лучшую. Если лично меня спросить, то я скажу, что в худшую. Только в худшую. Как мы привязались к телефону, перепискам, звонкам, QR-кодам, что было в ковидное время», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.