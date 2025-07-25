Леннокс Льюис ответил, кто станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис ответил, кто из действующих боксёров способен стать следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

«Итаума — следующий абсолют. Сейчас из Великобритании вышло много тяжеловесов и отличных бойцов. Мозес, безусловно, один из них», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Мозесу 20 лет. Он обладает чемпионским поясами WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе. Является трёхкратным чемпионом Европы среди молодёжи и юниоров (2018, 2019, 2022). В своём рекорде имеет 12 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.