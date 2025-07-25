«Они должны сделать это ради британцев». Льюис призвал Фьюри и Джошуа провести бой

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис призвал популярных соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа провести между собой поединок.

«Было бы просто смешно, если бы Тайсон и Энтони никогда не встретились. Думаю, все хотят увидеть этот бой. И я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. Нам нужно увидеть этот бой. Думаю, они должны это сделать ради британцев», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

Ранее Леннокс Льюис ответил, кто станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.