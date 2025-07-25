Илия Топурия объяснил, в каком случае примет поединок с Джеком Делла Маддаленой

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что готов провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой, если тому удастся победить россиянина Ислама Махачева.

«Представьте, если Джек победит Ислама. Тогда я бы с удовольствием с ним подрался», — приводит слова Топурии аккаунт Full Send MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, испано-грузин победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.