Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умару Нурмагомедову назначен поединок. Его бой станет главным событием турнира UFC — Хабиб

Умару Нурмагомедову назначен поединок. Его бой станет главным событием турнира UFC — Хабиб
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродному брату, а также экс-претенденту на титул UFC в легчайшем весе Умару Нурмагомедову назначен следующий поединок в лиге.

«Главный бой вечера. Пять раундов. Время вернуться, младший», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году, а с 2021-го выступает в UFC.

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

Материалы по теме
«Естественный отбор, пусть выбирается сам». Хабиб — о первом поражении Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android