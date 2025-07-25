Умару Нурмагомедову назначен поединок. Его бой станет главным событием турнира UFC — Хабиб

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродному брату, а также экс-претенденту на титул UFC в легчайшем весе Умару Нурмагомедову назначен следующий поединок в лиге.

«Главный бой вечера. Пять раундов. Время вернуться, младший», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году, а с 2021-го выступает в UFC.

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.