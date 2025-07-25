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Канело назвал трёх лучших боксёров в мире в данный момент

Канело назвал трёх лучших боксёров в мире в данный момент
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, назвал трёх лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий в настоящий момент в интервью журналу The Ring.

Топ-3 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовых категорий по версии Сауля Альвареса:

1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

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