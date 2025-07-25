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Пётр Ян собрал идеального бойца ММА

Пётр Ян собрал идеального бойца ММА
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян собрал идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.

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Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

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