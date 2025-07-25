Пётр Ян собрал идеального бойца ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян собрал идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.

Сила удара — Том Аспиналл

Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили

Удары ногами — Рафаэль Физиев

Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон

Борьба — Хабиб Нурмагомедов

Крепость челюсти — Марвин Веттори

Навыки публичного выступления — Конор Макгрегор

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.