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«Братик, делай красиво!» Малыхин ярко поддержал Петра Яна перед боем с Маркусом Макги

«Братик, делай красиво!» Малыхин ярко поддержал Петра Яна перед боем с Маркусом Макги
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Двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поддержал своего друга и бывшего обладателя титула UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна перед его поединком с 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги. Их бой состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Братик, делай красиво, мощно, уверенно! Пацаны, ну а вы пошурчите за братика нашего, чтобы газовал он жёстко! Йи-ха!» — сказал Малыхин в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

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