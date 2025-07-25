Видео: Хамзат Чимаев тренируется к титульному бою с Дрикусом дю Плесси

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, чеченец Хамзат Чимаев показал, как тренируется к бою с действующим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником оказался американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.