Пётр Ян выразил уважение Дастину Порье, назвав его карьеру в ММА «выдающейся»

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал уход из смешанных единоборств экс-чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье, также высказавшись о его прощальном поединке с соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоялся 20 июля на турнире UFC 318 и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

«Третий бой Дастина и Макса был потрясающим, захватывающим. Говоря о Порье, я хочу отметить его выдающуюся карьеру в ММА. Он провёл множество ярких поединков, участвовал во многих войнах. Конечно, Дастин хотел победить. Но спорт есть спорт. Макс также является замечательным бойцом, и он заслуженно победил», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.