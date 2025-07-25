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Пётр Ян выразил уважение Дастину Порье, назвав его карьеру в ММА «выдающейся»

Пётр Ян выразил уважение Дастину Порье, назвав его карьеру в ММА «выдающейся»
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал уход из смешанных единоборств экс-чемпиона UFC в лёгком весе американца Дастина Порье, также высказавшись о его прощальном поединке с соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоялся 20 июля на турнире UFC 318 и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй (W) — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Дастин Порье

«Третий бой Дастина и Макса был потрясающим, захватывающим. Говоря о Порье, я хочу отметить его выдающуюся карьеру в ММА. Он провёл множество ярких поединков, участвовал во многих войнах. Конечно, Дастин хотел победить. Но спорт есть спорт. Макс также является замечательным бойцом, и он заслуженно победил», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

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