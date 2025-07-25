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Стало известно, когда следующий поединок проведёт Усман Нурмагомедов

Стало известно, когда следующий поединок проведёт Усман Нурмагомедов
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда проведёт следующий поединок его двоюродный брат и чемпион Bellator в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов.

«Младший в октябре газует», — подписал Нурмагомедов фото с Усманом, опубликовав его на странице в социальной сети.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел по очкам ирландца Пола Хьюза.

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