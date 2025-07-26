Пэдди Пимблетт объяснил, почему не хочет драться с Арманом Царукяном

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт объяснил, почему не собирается в данный момент принимать поединок с первым номером рейтинга UFC, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Арман Царукян – хороший боец, но всем плевать на него. Зато все знают, что Джастин Гэтжи – рубака. Он легенда, а Арман — нет. Так что я хотел бы подраться с Гэтжи», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.