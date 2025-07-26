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Костя Цзю: по популярности мои сыновья в Австралии уже превзошли братьев Кличко

Костя Цзю: по популярности мои сыновья в Австралии уже превзошли братьев Кличко
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55-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю выразил уверенность в том, что его сыновья Никита и Тимофей, которые также являются профессиональными боксёрами, уже популярнее братьев Владимира и Виталия Кличко в Австралии.

«По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс — их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья… Они тоже молодцы», — приводит слова Цзю портал «РИА Новости».

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