Костя Цзю: по популярности мои сыновья в Австралии уже превзошли братьев Кличко

55-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю выразил уверенность в том, что его сыновья Никита и Тимофей, которые также являются профессиональными боксёрами, уже популярнее братьев Владимира и Виталия Кличко в Австралии.

«По популярности мои сыновья в Австралии однозначно уже превзошли братьев Кличко. Если они сейчас не выше, то точно на одном уровне со мной. Братья Кличко внесли большую лепту в бокс — их достижения нельзя умалять. Но то, чего добились мои сыновья… Они тоже молодцы», — приводит слова Цзю портал «РИА Новости».