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«Не удивлюсь, если через 6-12 месяцев завоюю пояс». Пимблетт — о титульных перспективах

«Не удивлюсь, если через 6-12 месяцев завоюю пояс». Пимблетт — о титульных перспективах
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30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что в скором времени именно он станет следующим соперником 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, отметив, что победа в бою с Матадором будет на его стороне.

«Теперь, когда Джон Джонс завершил карьеру, я думаю, что самый громкий бой, который матчмейкеры могут устроить, — это наш поединок с Илией. Не удивлюсь, если через 6-12 месяцев я завоюю пояс», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

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