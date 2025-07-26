«Не удивлюсь, если через 6-12 месяцев завоюю пояс». Пимблетт — о титульных перспективах

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что в скором времени именно он станет следующим соперником 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, отметив, что победа в бою с Матадором будет на его стороне.

«Теперь, когда Джон Джонс завершил карьеру, я думаю, что самый громкий бой, который матчмейкеры могут устроить, — это наш поединок с Илией. Не удивлюсь, если через 6-12 месяцев я завоюю пояс», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.