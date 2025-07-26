Где смотреть бой Пётр Ян — Маркус Макги: на каком канале, кто покажет

Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги.

Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные события и детали.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.