Шара Буллет — Марк-Андре Баррио: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в третьем по значимости событии которого пройдёт поединок между 31-летним российским бойцом UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Канады Марком-Андре Баррио.

Бой начнётся ориентировочно в 23:00 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные события и детали.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 1 февраля на турнире UFC Fight NIght 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Шара уступил единогласным решением судей представителю Великобритании Майклу Пейджу.

Баррио, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 315, который состоялся 10 мая в Чикаго (штат Иллинойс, США). Тогда канадский боец победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Бруно Силву.