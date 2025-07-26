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Никита Крылов — Богдан Гуськов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Никита Крылов — Богдан Гуськов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 июля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC on ABC 9, в рамках которого пройдёт противостояние между 10-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никитой Крыловым и 13-м номером рейтинга UFC в категории до 93 кг Богданом Гуськовым.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов
Бой начнётся ориентировочно в 22:00 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные события и детали.

Напомним, последний бой Крылов провёл в Майами (штат Флорида, США) на турнире UFC 314. Его противником был бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Доминик Рейес. Бой завершился победой представителя США нокаутом в первом раунде.

Богдан, в свою очередь, в последний раз выступил на турнире UFC 311, который прошёл в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Тогда Гуськов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Билли Элекану.

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