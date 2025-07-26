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Пётр Ян высказался о качествах своего соперника Маркуса Макги

Пётр Ян высказался о качествах своего соперника Маркуса Макги
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал качества своего соперника по предстоящему поединку Маркуса Макги из США.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Мой соперник — нестандартный боец. С такими всегда возникают определенные сложности, под них нужно подстраиваться. Надеюсь, всё получится, и я смогу навязать ему свой стиль боя. Надеюсь, смогу победить», — сказал Пётр Ян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между Петром Яном и Маркусом Макги станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в столице ОАЭ Абу‑Даби.

Видео: Малыхин поддержал Петра Яна перед боем с Маркусом Макги

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