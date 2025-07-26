Пётр Ян высказался о качествах своего соперника Маркуса Макги

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе российский боец смешанных единоборств Пётр Ян прокомментировал качества своего соперника по предстоящему поединку Маркуса Макги из США.

«Мой соперник — нестандартный боец. С такими всегда возникают определенные сложности, под них нужно подстраиваться. Надеюсь, всё получится, и я смогу навязать ему свой стиль боя. Надеюсь, смогу победить», — сказал Пётр Ян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между Петром Яном и Маркусом Макги станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в столице ОАЭ Абу‑Даби.

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