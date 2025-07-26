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Легендарный Рой Джонс отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Легендарный Рой Джонс отреагировал на победу Усика над Дюбуа
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Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (W) — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Я не люблю плохо говорить о ком-то, но, как я уже говорил перед боем — если я останавливаю тебя джебом, ты никогда не победишь меня. Понимаете? Впервые Усик нокаутировал его джебом. Мне очень трудно поверить, что, независимо от того, через что прошёл Дюбуа, он сможет вернуться и победить Усика. Его уже победили джебом, понимаете?

Он вышел, попробовал, выложился на все сто, но у него не было новых приёмов. Он не показал ничего нового в бою. Если ты проиграл, ты должен показать что-то новое. Он не делал ничего нового, и как он мог надеяться на победу?» — сказал Джонс в эфире подкаста на YouTube-канале «IFL TV».

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

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