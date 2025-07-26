«Какие же там идиоты». Инсайдер Рафаэль высказался о гонораре Усика после победы над Дюбуа

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль прокомментировал информацию о том, что абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик якобы заработал за победу над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа $ 132 млн.

«Какие же там идиоты. Усик заработал только крошечную часть этого. Цифры придуманы буквально из воздуха», – написал Рафаэль на своей страничке в социальной сети Х.

Усик остаётся единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе в XXI веке. Всего в своём профессиональном рекорде Александр имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

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