Тренер Махачева Мендес рассказал, в чём главная сложность боя Ислама с Делла Маддаленой

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева высказался о сложности противостояния россиянина с чемпионом полусреднего веса Джеком Делла-Маддаленой.

«Я полностью согласен с Хабибом, я думаю, это наше самое серьёзное испытание. Наша с Хабибом главная ответственность — привести Ислама в наилучшую форму и сделать то, что мы задумали.

Думаю, Делла-Маддалена очень опасен тем, что он уже довольно долго не проигрывал. У него длинная серия побед, и ещё этот парень отлично комбинирует. Он работает по корпусу, по голове, и не ограничивается только хедхантингом. Он комбинирует всё. Работает по корпусу, потом наносит удары руками, а затем ногами. У него ещё и защита от тейкдаунов хорошая», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, ранее сообщалось, что Махачев и Делла-Маддалена могут подраться за титул в ноябре 2025 года.

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