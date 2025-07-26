Хавьер Мендес назвал главную ошибку Умара в бою против Мераба Двалишвили

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером Умара Нурмагомедова, высказался о проигранном россиянином бое против чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили.

«Главной ошибкой было то, что он не сказал Хабибу и мне, что сломал руку. Мы бы полностью изменили геймплан. Я всё время возвращаюсь к этому и думаю: «Чёрт возьми, почему я не спросил его: «Зачем ты пошёл на тейкдаун?» Ведь Мераб был очень силён. Почему ты попытался провести тейкдаун, если это была плохая идея?

Он не был в слабой позиции, но пошёл в проход. И меня осенило. Почему — и до сих пор я не говорил с Умаром об этом — он сделал это? Это тогда он сломал руку? Я не уверен. Рука сломана, но что есть, то есть. Бойцы ломают руки, ломают пальцы на ногах, но дерутся и побеждают», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, Умар проиграл Мерабу на турнире UFC 311 единогласным решением судей.

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