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Хавьер Мендес назвал главную ошибку Умара в бою против Мераба Двалишвили

Хавьер Мендес назвал главную ошибку Умара в бою против Мераба Двалишвили
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером Умара Нурмагомедова, высказался о проигранном россиянином бое против чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Главной ошибкой было то, что он не сказал Хабибу и мне, что сломал руку. Мы бы полностью изменили геймплан. Я всё время возвращаюсь к этому и думаю: «Чёрт возьми, почему я не спросил его: «Зачем ты пошёл на тейкдаун?» Ведь Мераб был очень силён. Почему ты попытался провести тейкдаун, если это была плохая идея?

Он не был в слабой позиции, но пошёл в проход. И меня осенило. Почему — и до сих пор я не говорил с Умаром об этом — он сделал это? Это тогда он сломал руку? Я не уверен. Рука сломана, но что есть, то есть. Бойцы ломают руки, ломают пальцы на ногах, но дерутся и побеждают», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, Умар проиграл Мерабу на турнире UFC 311 единогласным решением судей.

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