Дуэйн Джонсон отреагировал на смерть Халка Хогана

Популярный голливудский актёр и легендарный рестлер WWE Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал смерть друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Покойся с миром, Терри Боллеа, он же Бессмертный Халк Хоган. Для миллионов маленьких детей, включая меня, ты был героем детства. В 1984 году я вернул тебе твою повязку с надписью «ХАЛКСТЕР» в раздевалке «Мэдисон Сквер Гарден» — я был тем счастливчиком, который поймал её, когда ты бросил её в толпу. В тот вечер ты боролся с «Мистером замечательным» Полом Орндорффом в мейн-ивенте. Ты был потрясён и так счастлив после матча, потому что сказал мне, что это была твоя последняя повязка на голову, и, если бы не я, у тебя не было бы возможности сшить точно такую же снова. Ты обещал мне, что сделаешь больше и подаришь мне мою собственную повязку Халкстера в знак благодарности.

Месяц спустя в «Мэдисон Сквер Гарден» ты это и сделал. Ты сдержал своё слово, пожав руку и сказав: «Спасибо, малыш». И это очень много значило для этого маленького 12-летнего мальчика. Прошло всего 17 лет, и я всё ещё остаюсь 29-летним ребёнком. Я стою посреди ринга лицом к лицу с тобой — одним из моих героев реслинга на главном событии WrestleMania. Матч должен был решить, кто войдёт в историю как величайший рестлер всех времён.

Когда ты вырывался после моего «Рок Боттома» — просто послушай, как толпа электрифицировалась ради тебя. Я никогда не испытывал ничего подобного за всю свою карьеру рестлера. Для того чтобы танцевать танго, нужны двое, но эта историческая реакция зрителей была только ради тебя. Возможно, ты и «передал эстафету» мне в тот вечер, но ты, мой друг…

… ты собирал полные залы, распродавал билеты на все арены и стадионы по всей стране, когда был на пике как Халк Хоган, на пути к тому, чтобы стать величайшим из всех времён. От всего сердца и от имени этого дикого и безумного мира профессионального реслинга, который мы любим, я обращаюсь к тебе сейчас и навсегда… Спасибо тебе за этот дом, брат… Покойся с миром, Терри Боллеа aka Халк Хоган», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).