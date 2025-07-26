Царукян предложил Топурии пари на $ 500 тыс., чтобы провести с ним поединок

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян готов заключить пари на $ 500 тыс. с действующим чемпионом дивизиона испано-грузином Илией Топурией, чтобы провести с ним поединок.

«Я могу поставить $ 500 тыс. на его поражение. Если я выиграю его, он даст мне $ 500 тыс., если же наоборот — то получит от меня эти деньги. Если он захочет этого, то я только за. Мы можем пожать друг другу руки и подраться», — сказал Царукян на YouTube-канале Overdogs Podcast with Mike Perry.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего его на счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.