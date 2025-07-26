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Турнир UFC в Абу-Даби: список всех российских бойцов, порядок поединков

Турнир UFC в Абу-Даби: список всех российских бойцов, порядок поединков
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26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. На данном турнире примут участие звёздные российский бойцы Пётр Ян, Шарабутдин Магомедов, Саид Нурмагомедов, Никита Крылов и Муслим Салихов.

Первым из россиян в октагон выйдет Никита Крылов и откроет главный кард турнира. Его соперником станет представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Их поединок начнётся ориентировочно в 22:00 мск.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Сразу после их боя Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов сразится с канадцем Марк-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Третий бой главного карда состоится в 23:00 мск между Саидом Нурмагомедовым и американцем Брайсом Митчеллом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов

В 23:30 в октагон выйдет Пётр Ян, чтобы сразиться с представителем США Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

В мейн-ивенте турнира россиян не будет — австралиец Роберт Уиттакер подерётся с нидерландцем Ренье де Риддером.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер
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