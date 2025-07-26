Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В рамках вечера свой бой проведёт российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Саид Нурмагомедов, который сразится с американцем Брайсом Митчеллом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов
Бой начнётся ориентировочно в 21:30 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные события и детали.

Нурмагомедов свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года против бразильца Винисиуса Оливейры и потерпел поражение единогласным решением судей.

Митчелл последний бой провёл в апреле 2025 года и также потерпел неудачу, уступив удушающим приёмом во втором раунде Жану Силве.

Напомним, в главном бою вечера сразятся Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер, а в соглавном событии в октагон выйдут россиянин Пётр Ян и американец Маркус Макги.

Материалы по теме
UFC on ABC 9: Ян в полной боевой готовности! До титульника — один шаг. LIVE
Live
UFC on ABC 9: Ян в полной боевой готовности! До титульника — один шаг. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android