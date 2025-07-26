Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

26 июля в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC on ABC 9. В рамках вечера свой бой проведёт российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Саид Нурмагомедов, который сразится с американцем Брайсом Митчеллом.
Нурмагомедов свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года против бразильца Винисиуса Оливейры и потерпел поражение единогласным решением судей.
Митчелл последний бой провёл в апреле 2025 года и также потерпел неудачу, уступив удушающим приёмом во втором раунде Жану Силве.
Напомним, в главном бою вечера сразятся Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер, а в соглавном событии в октагон выйдут россиянин Пётр Ян и американец Маркус Макги.